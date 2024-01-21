الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس جامعة سوهاج يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي العلوم والتربية النوعية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

واصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولاته التفقدية لأعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول2023-2024 وذلك بكليتي العلوم والتربية النوعية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال جولته أطمن النعماني على حسن سير العملية الامتحانية، وتوفر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، كما استمع رئيس الجامعة لبعض الطلاب حول ملائمة الأسئلة لزمن الإمتحان ومقاييس الصعوبة، كما اطمن علي تواجد أساتذة المواد للرد على استفسارات الطلاب، ووجود رعاية طبية لأي أعراض مرضية طارئة.

وأوضح الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم ان رئيس الجامعة وجه بمواصلة الإلتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مضيفًا انه يؤدي الامتحانات بالكلية 2000 طالب وطالبة، موزعين علي 21 لجنة امتحانية.

وأضافت الدكتورة لمياء ابو زيد عميد كلية التربية النوعية ان رئيس الجامعة اجري حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات، موضحة انه يؤدي الإمتحانات 2737 طالب وطالبة، علي ان تنتهي الامتحانات يوم 24 يناير الجاري.

 

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريق طبي بالمستشفي الجامعي القديم  استقبل سيدة تبلغ من العمر55 سنة تعاني من "ورم سرطاني" بالغدة النكافية بزن نصف كيلو جرام تقريبًا وتم استئصاله بنجاح، مشيرًا إلي ان المستشفي الجامعي يستقبل آلاف المرضي شهريًا ويقدم لهم خدمات طبية لائقة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة المواطنين، موجهًا شكره لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضي.

ومن جانبه أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري علي الإستمرار في  تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكافة المترددين علي المستشفي، وتقديم كافة التسهيلات لهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

ومن جهته أوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم انه تم ترقيع العصب الوجهي للمريضة تحت الميكروسكوب الجراحي بتكبير 10 مرات، وعلي خمسة مراحل منها ترقيع عصب الجبهة، وترقيع عصب العين، وترفيع عصب الفم والشفة العليا، وعصب الفم والشفة السفلي،  مؤكدًا علي أن حالة المريضة جيدة وفي تحسن مستمر.

وقال الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، أنه تم استقبال سيدة مصرية تدعي "أ. أ" في العقد السادس من عمرها تعاني من ورم سرطاني موجود في الغدة النكافية، وتم عمل استئصال للغدة النكافية للفصين الخارجي والداخلي، واستئصال الورم كاملًا مع استئصال الغدد اللمفاوية وتشريح الرقبة واستئصال العصب الوجهي وترقيعه عن طريق عصب الرجل، والحالة العامة للمريضة جيدة.

يذكر ان الفريق الطبي الذي تابع العملية ضم كلًا من الدكتور احمد جابر رئيس الوحدة، الدكتور اسلام عامر، وأعضاء الفريق الدكتور محمود عبدالغني، والدكتور محمد عبدالعال.

 

حسان النعماني جامعة سوهاج أطمن النعماني ملائمة الأسئلة للطلاب لأداء استفسارات الطلاب رئيس الجامعة

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