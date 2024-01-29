رئيس جامعة سوهاج يشارك في إحتفالية الداخلية بعيد الشرطة الـ٧٢

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج في الإحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكري الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، واللواء محمد شرباش مديرأمن سوهاج، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طارق حافظ، مدير الأمن الجامعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمقر نادي الشرطة.

وأكد “النعماني” علي أن أبناء الشعب المصري المخلصين، وكافة مؤسسات الدولة تُقدر تضخيات رجال الشرطة العظيمة التي يقدمونها حفاظًا على جبهته الداخلية، وإحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما، وتنفيذ القانون على الجميع دون التفرقة، موجهًا رسالة تقدير وإعزاز لأرواح شهداء الشرطة المصرية، والذين جادوا بأرواحهم فداء الواجب.

وقال “النعماني” أن هذه المؤسسة العريقة ستظل العين الساهرة على أمن هذا الوطن العزيز، لاستكمال سلسلة الإنجازات والتقدم التي بدأت مند تولي فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد، والذي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر لإعادتها لمسار الإصلاح والبناء، مضيفًا ان ذكرى معركة الإسماعيلية التي سطر فيها أبناء الشعب المصري من رجال الشرطة الأبطال واحدة من أروع ملاحم الوطنية والتضحية، تجسد قيم كبرى للأجيال الحالية تتمثل في حب الوطن والفداء والاخلاص في العمل.

وأكد الدكتور خالد عمران" علي سعي الجامعة الدائم لزيادة الوعي لدى الطلاب، وتنمية الروح الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم كافة الفعاليات والانشطة والمشاركات الداخلية والخارجية.

وفي ختام الإحتفالية أهدي اللواء محمد شرباش، مديرأمن سوهاج، درع الوزارة للدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة تقديرًا لمجهوداته وتعاونه المثمر والجاد.