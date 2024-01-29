جامعة سوهاج تشارك في "ملتقى إبداع الخامس" لكليات التربية النوعية

تشارك جامعة سوهاج في ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية، والذي تستضيفه جامعة بنها على مدار ٥ أيام، بمشاركة ٣٥٠ طالب وطالبة يمثلون ١٠ جامعات مصرية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على مشاركة طلابها في مثل هذه الملتقيات، والتي تعد فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة، وتنمية روح المنافسة والتفاعل الإيجابي بينهم، وذلك لإعداد جيل من الطلاب قادر علي الإبداع في كافة المجالات والأنشطة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة تشهد تميزًا ملموسًا لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، مقدمًا شكره للدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها علي استضافته لفعاليات الملتقي.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الدعم لطلابها، لإطلاق مواهبهم، وبناء شخصيتهم، وصقل مهارات التواصل والعمل الجماعي، موضحًا انه في ختام الملتقي سيتم يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفرق الفائزة من مختلف الجامعات.

وأضافت الدكتورة لمياء ايو زيد عميد الكلية، أن الملتقي يتضمن مسابقات في مجالات التربية الفنية والإقتصاد المنزلي والتربية الموسيقية وتكنولوجيا التعليم، وعدد من الأنشطة المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

فيما شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد بجامعة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس.

وأوضح "النعماني" أنه خلال المجلس استعرض الدكتور أيمن عاشور تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر يناير، وجاء في مُقدمتها اجتماع وزير التعليم العالي مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعرض جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر.

وأضاف أنه تم مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تخص المنظومة التعليمية ومنها سرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول واستعدادات الجامعات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، وضرورة الإنتهاء من أعمال الصيانة بالجامعات والمدن الجامعية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار "النعماني" إلى أن الوزير قد وجه بتيسير زيارات طلاب الجامعات للمعرض الدولي للكتاب خلال إجازة منتصف العام الدراسي وحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض، والذي يعُد عرسًا يُسهم في تنمية الوعي والثقافة لدى الشباب، مضيفًا انه تم البدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، كثمرة لتوظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر".

وقال إن المجلس تابع موقف دراسة الجدوى المُتكاملة التي تم إعدادها لإقامة مشروع شراكة بين الجامعات؛ بهدف البدء الفعلي في استصلاح 200 فدان لكل جامعة بمحافظة الوادي الجديد، لإنشاء مزارع نموذجية تخصصية علمية، بالإضافة إلى متابعة خطوات البدء في المشروع خلال الفترة القادمة، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتنمية إقليم جنوب الصعيد.