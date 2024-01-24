رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة معالجة صرف صحى طهطا وتوسعاتها

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة معالجة صرف صحى طهطا والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ 520 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج محطة معالجة صرف صحى طهطا للتأكد من الالتزام بالتشغيل والصيانة وفقا للتعليمات القياسية وكذلك الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى ازمات او طوارى هذا بالاضافة الى تفقد اعمال الاحلال والتجديد بالمحطة والتى تتمثل فى رفع الحمأه وصب بلاطات الاحواض بتكلفة تبلغ 22 مليون جنيه وانه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 95%.

فيما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن ضعف المياه بالأدوار العليا بمركز ومدينه المنشاه يومى الأربعاء والخميس الموافق ٢٤ و٢٥ يناير ٢٠٢٤ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا ولمدة 3 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل المروقات بمحطة مياه المنشاه المرشحة السطحية.

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.