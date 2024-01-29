وكيل "صحة سوهاج": الكشف على 7 آلاف مواطن من خلال 7 قوافل طبية مجانية

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية والكشف على أكثر من 7 آلاف مواطن من خلال 7 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الصحة بسوهاج في 7 قرى تابعة لـ 3 مراكز، وهي القرى الأكثر احتياجًا لتلك الخدمات الطبية وهي: قرية عرابة أبو الدهب وقرية البخايتة التابعين لمركز سوهاج، وقرى عرابة أبو عزيز، والوقدة، والسمارنة التابعين لمركز المراغة، وقرية نزلة علي وقرية مشروع غرب طهطا التابعتين لمركز جهينة.

وأضاف الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، الأطفال، العظام، الجراحة، الأمراض الجلدية، نساء والتوليد، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بسوهاج أيضًا أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات الحكومية، وأن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجانًا. ومن جانبها، أضافت الدكتورة سحر عواجة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات لمكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل.