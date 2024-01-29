جامعة سوهاج تفوز علي جامعة الإسكندرية ببرنامج عباقرة الجامعات وتتأهل لدور الـ 8

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق الجامعة نجح في الفوز علي جامعة الاسكندرية في المباراة رقم 14 ليتأهل للدور الـ 8 ببرنامج "العباقرة جامعات " الموسم السادس، والذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف على قناة "القاهرة والناس"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الجامعات الحكومية والخاصة.

الجامعة تولي اهتماماََ كبيرًا بتنمية قدرات طلابها

وأشاد رئيس الجامعة، بطلابه الفائزين الذين أثبتوا أنهم واجهة مشرفة للجامعة، ومثالاََ للانضباط والنجاح يحتذى به، متمنيًا لهم دوام التوفيق، مشيرًا إلى أن الجامعة تولي اهتماماََ كبيرًا بتنمية قدرات طلابها، واكتشاف مواهبهم، وإبراز إمكانـاتهم المتميزة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، لتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والفعاليات داخل وخارج الجامعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إنتصار ابو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن طلاب الجامعة قادرون على المشاركة بقوة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية والفوز بمراكز متقدمة فيها، وذلك نتيجة للدعم الكامل الذي تقدمه إدارة الجامعة لطلابها، لإعداد الطلاب بشكل متكامل، مضيفة أن فريق عباقرة الجامعة يضم (٤ طلاب-٤طالبات).

في سياق آخر، نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجا تدريبيا عن "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والذي استهدف 26 معيدا ومدرسا مساعدا من كليات الطب البشري، الطب البيطري، التمريض، العلوم والتربية الرياضية، الألسن وتكنولوجيا التعليم، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

إكساب أعضاء هيئة التدريس المعارف والمهارات المرتبطة بإستراتيجيات التدريس والتعلم

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإكسابهم المعارف والمهارات المرتبطة بإستراتيجيات التدريس والتعلم وتغيير اتجاهاتهم إيجابيًا نحو تبنى تلك الإستراتيجيات أثناء تقديم الدروس التعليمية.

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاضر بالبرنامج، أن البرنامج اشتمل على العديد من الأهداف المعرفية والمهارية والسلوكية، موضحًا أن التدريب تناول تعريف المتدربين عن أساليب وإستراتيجيات التدريس والتعلم وأهميتها ودورها الفعال في العملية التدريسية وتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة، إلى جانب مناقشة أهم الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريسية الأكثر استخدامًا، والهدف التعليمي الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم تبعا للهدف التدريسي.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه حاضر بالتدريب ايضًا الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية، موضحًا انه تم تقديم البرنامج على مدار يومين بمعدل ١٠ ساعات من التدريب المباشر، شاملًا محاضرات ومناقشات وعروض وورش عمل ومحاكاة وغيرها من الأساليب والأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية المرجوة، بالإضافة إلى أنه بنهاية البرنامج تم قياس أثر التدريب مع تقييم عناصر التدريب المختلفة، وتسليم شهادات اجتياز البرنامج.