الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يشارك طلابه في رحلتهم إلى أسوان

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، طلابه في رحلتهم الترفيهية إلى مدينة أسوان، والتي نظمتها كلية الحاسبات والمعلومات لطلابها، في إطار حرص إدارة الجامعة على تعريف الطلاب بمعالم مصر السياحية والأثرية، وتعزيز الأجواء الاجتماعية والترفيهة ورفع الروح المعنوية لهم.

وأكد "النعماني" حرصه علي مشاركة طلابه والتواجد معهم، وتلبية جميع احتياجاتهم ودعمهم، لكي تخرج الرحلة بأكبر فائدة ممكنة، وهي تنشيط الوعي السياحي لدى طلاب، والتعريف بعراقة وأصاله الحضارة المصرية.

وأعرب الطلاب المشاركين في الرحلة عن سعادتهم بتواجد رئيس الجامعة معهم ومتابعته المستمرة لتفاصيل الرحلة أولًا بأول، ومشاركته بتناول الغذاء معهم في جو ابوي ملئ بالبهجه والسرور.

يذكر أن برنامج الرحلة شمل زيارة متحف النوبة، وزيارة متحف السد العالى، ومتحف النيل ومعبدفيلة، وجزيرة النباتات، والقرية النوبية، بالإضافة إلى عدد من الجولات الحرة.

فيما تشارك كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في الملتقى الأول لطلاب كليات الطب بجامعات الصعيد، والذي تنظمه جامعة الوادي الجديد، تحت شعار أطباء الجمهوريه الجديدة بمشاركة ٦ جامعات وهو، الوادي الجديد، الأقصر، سوهاج، بني سويف وجامعة الازهر بأسيوط، وجامعة ميريت

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة انه في إطار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بدور الشباب والعمل على تمكينهم من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم لخدمة المجتمع، تحرص الجامعة علي مشاركة أبنائها الطلاب في كافة الملتقيات والانشطه الطلابية بما يسهم فى صقل شخصيتهم وخلق جيل شاب ناضج قيادى قادر على الإبداع والابتكار والنهوض ببلده.


وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تحرص على تخريج جيل قادر علي المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون نواة البناء بالجمهورية الجديدة، من خلال مشاركة طلابها بمختلف الانشطة الطلابية ودعمها من أجل تنمية قدراتهم، مضيفًا أن الملتقى يستمر حتى 29 يناير الجاري تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الفوج المشارك من طلاب الكلية غادر أرض الجامعة صباح الجمعة وانطلقت فعاليات الملتقى اليوم في رحاب جامعة جنوب الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وأضاف الدكتور محمد نصر ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الملتقي يتضمن عدد من الأنشطة الطلابيه التثقيفية والرياضية والترفيهية، حيث تتمثل أهمية تلك الملتقيات في توطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون الثقافي والفني والإبداعي بين طلاب الكلية واقرانهم بجامعات صعيد مصر.

وأضافت إيمان الفولي مدير رعاية شباب الكلية، أن الفوج المشارك في الملتقي ضم 11من طلاب الكلية، حيث يشارك 7 طلاب في مباريات كرة القدم، وطالبين في مسابقات دوري المعلومات، وطالب في مسابقة الشطرنج، وطالبة بمسابقه شعر الفصحي كما تضمنت هيئة الاشراف الدكتور محمد محي الدين هابيل، والدكتور مصطفي عبد اللاه دسوقي.

حسان النعماني سوهاج السياحية والأثرية مصر السياحية الحضارة المصرية

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