برنامج تدريبي عن استراتيجيات التدريس والتعلم لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجا تدريبيا عن "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والذي استهدف 26 معيدا ومدرسا مساعد من كليات الطب البشري، الطب البيطري، التمريض، العلوم والتربية الرياضية، الألسن وتكنولوجيا التعليم، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإكسابهم المعارف والمهارات المرتبطة بإستراتيجيات التدريس والتعلم وتغيير اتجاهاتهم إيجابيًا نحو تبنى تلك الإستراتيجيات أثناء تقديم الدروس التعليمية.

تعريف المتدربين بأساليب واستراتيجيات التدريس

وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاضر بالبرنامج، أن البرنامج اشتمل على العديد من الأهداف المعرفية والمهارية والسلوكية، موضحًا أن التدريب تناول تعريف المتدربين بأساليب واستراتيجيات التدريس والتعلم وأهميتها ودورها الفعال في العملية التدريسية وتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة، إلى جانب مناقشة أهم الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريسية الأكثر استخدامًا، والهدف التعليمي الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم تبعا للهدف التدريسي.

وأوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه حاضر بالتدريب ايضًا الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية، موضحًا انه تم تقديم البرنامج على مدار يومين بمعدل 10 ساعات من التدريب المباشر، شاملًا محاضرات ومناقشات وعروض وورش عمل ومحاكاة وغيرها من الأساليب والأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية المرجوة، بالإضافة إلى أنه بنهاية البرنامج تم قياس أثر التدريب مع تقييم عناصر التدريب المختلفة، وتسليم شهادات اجتياز البرنامج.

تخصيص 2 مليون و100 ألف جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات

فيما صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا على أن إنشاء المعمل يأتي فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بمجالات وعلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذى يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف النعماني ان المعمل سيلعب دور كبير فى بناء القدرات وتقديم الاستشارات والحلول للمساهمة فى إحداث التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، لذلك تسعي إدارة الجامعة جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمادي لخدمة العملية التعليمية، وتخريج جيل من الشباب الواعي والقادر على المشاركة بجدية فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن معمل الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء يعد إضافة قوية للجامعة بشكل عام وللكلية بشكل خاص، لأهميته البارزة فى إكساب الطلاب مهارات جديدة فى مجالات الحوسبة والمعلوماتية، وإعداد وتأهيل كوادر بشرية متميزة قادرة على التعامل مع تقنيات وأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعمل يضم وحدة تدريب على أساسيات انترنت الأشياء، ووحدة تدريبية على المعلوماتية الحيوية باستخدام انترنت الأشياء، وأيضا وحدة أنظمة مدمجة للمعالجات الدقيقة، مضيفًا أن المعمل متخصص فى تدريب طلاب الكلية على تحليل البيانات، وعملية التحكم عن بعد للأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تدريبهم على تشغيل بعض الآلات عن طريق قراء البيانات اللازمة للتشغيل، وكذلك التحكم فى عمليات الإضاءة وإنذار الحريق.