انهيار منزل بجزيرة شندويل فى سوهاج

فرضت الأجهزة الأمنية في سوهاج كردونًا أمنيًا حول المنزل المنهار بجزيرة شندويل.

وكان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا يفيد بانهيار منزل دون مصابين بجزيرة شندويل.

وتبين انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية وإفلاق النخيل، على مساحة 65 مترًا.

والمنزل ملك "ع. خ" 68 عامًا بالمعاش، غير مأهول بالسكان، ولم ينجم عن الانهيار أى إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار بقدمه وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، والنيابة لمباشرة التحقيق.