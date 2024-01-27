السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كلب يعقر سيدة و4 أطفال فى سوهاج

كلب يعقر
كلب يعقر

شهدت منطقة العسيرات التابعة لمحافظة سوهاج، واقعة عقر كلب لسيدة و4 أطفال أمام مسكنهم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان مستشفى أخميم قد استقبل 4 أطفال مصابين بسحجات وجروح سطحية متفرقة بالقدم واليد، ادعاء عقر كلب لهم  خلال وجودهم أمام محل سكنهم، وبالفحص تبين إصابة كلًّ من: ريتاج. ع 5 سنوات، وأيمن.ب 9 سنوات، وحورية.ص 6 سنوات وتقي.أ 5 سنوات، وعفاف.ح 59 سنة.

وتم تقديم العلاج اللازم للمصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

محكمة جنايات امن القاهرة النيابة العامة نصب قتل سرقة

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