"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تُشارك فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72 (صور)

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للاحتفال بأعياد الشرطة الـ ٧٢، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع الورود والشكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على أن الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، مشيدًا بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أنه شارك بالاحتفالية ٣٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، وشاركوا مع الأهالي الأغاني الوطنية والتلويح بأعلام مصر، وتوزيع الورود والشوكولاتات عليهم، لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم، وإلتقاط بعض الصور التذكارية مع أهالي وأبناء المحافظة، وذلك في جو مليء بالفرحة والبهجة، مضيفًا أن الطلاب حرصوا على تقديم التهنئة إلى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج.

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