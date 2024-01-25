الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"طلاب من أجل مصر" بجامعة سوهاج تُشارك فى احتفالية عيد الشرطة الـ 72 (صور)

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للاحتفال بأعياد الشرطة الـ ٧٢، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع الورود والشكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، على أن الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد، مشيدًا  بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أنه شارك بالاحتفالية  ٣٠ طالب وطالبة من مختلف الكليات، وشاركوا مع الأهالي الأغاني الوطنية والتلويح بأعلام مصر، وتوزيع الورود والشوكولاتات عليهم، لمشاركتهم فرحتهم واحتفالهم، وإلتقاط بعض الصور التذكارية مع أهالي وأبناء المحافظة، وذلك في جو مليء بالفرحة والبهجة، مضيفًا أن الطلاب حرصوا على  تقديم التهنئة إلى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة بمديرية أمن سوهاج.

IMG-20240125-WA0047
IMG-20240125-WA0047
IMG-20240125-WA0046
IMG-20240125-WA0046
IMG-20240125-WA0048
IMG-20240125-WA0048
IMG-20240125-WA0049
IMG-20240125-WA0049
IMG-20240125-WA0042
IMG-20240125-WA0042
IMG-20240125-WA0043
IMG-20240125-WA0043
IMG-20240125-WA0044
IMG-20240125-WA0044
IMG-20240125-WA0045
IMG-20240125-WA0045
IMG-20240125-WA0041
IMG-20240125-WA0041
طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج بالاحتفالية رجال الامن بتوزيع الورود والشكولاته المواطنين الجامعة تحرص رسالة شكر اليوم المجيد أمام المحن بالدور التاريخي الحفاظ على الوطن وتوزيع الورود

مواد متعلقة

جامعة سوهاج تتسلم أجهزة طبية بـ78 مليون جنيه لمستشفى الجراحات الخاصة

الأكثر قراءة

صلاح يوجه رسالة لمنتقديه بعد خروجه من معسكر مصر: "حاولوا أكتر"

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

عاجل| موقف الأهلي النهائي من بيع إمام عاشور: سعره 10 ملايين إسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

محمد الراعي

‏بطولة المفاجآت.. كوت ديفوار عاد لينتقم.. وطريق الفراعنة مفتوح

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

صور

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة