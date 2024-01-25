مناوبات "مياه الشرب بسوهاج " تتفقد 147 موقعا خلال الاسبوع

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتد، أنه يتم الدفع يوميا بفرق مناوبات مسائية وفرق مناوبات ليلية لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى.

وكذلك التأكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، هذا بالاضافة الى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السبب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

تفقد مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين



واوضح اللواء أحمد أبو حساب مدير الادارة العامة للتفتيش والمتابعة والمراجعة الداخلية، أنه تم تفقد 147 موقعا، تتمثل فى 12 محطة مياه شرب سطحية و9 محطات معالجة صرف صحي، و22 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة، و45 محطة رفع صرف صحى و50 محطة مياه جوفية هذا بالاضافة الى مواقع اصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.

استطلاع رأي عن مشروعات حياة كريمة

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ، قد أجرت استطلاع رأي بمركز المنشأة الجارى به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركةز

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف ان مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاة للتاكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن.



وأوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف ان الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.