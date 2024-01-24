«مياه سوهاج» تستطلع أراء المواطنين بمركز المنشاة الجارى به تنفيذ مشروعات للشركة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، استطلاع رأي بمركز المنشاة الجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

وصرح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا باجراء 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين هذا بالإضافة الى اجراء استطلاع راي تليفوني لعدد 50 مشترك من المواطنين الذين تقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن 125 كما تم استطلاع اراء المواطنين المترددين على مركز خدمة عملاء المنشاة للتاكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن.



وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة وانه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والافرع والمديرى العموم وذلك لمناقشة مخرجات لجنة الحوكمة والترشيد وتقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفا ان الاجتماع تناول مقارنة نتائج معدلات اداء الشركة خلال عامى 2022 و2023 ومدى تحقيق الاهداف وفقا للخطة الاستراتيجية للشركة هذا بالاضافة الى استعراض نسب التحصيل بكل منطقة وخطط متابعة فرق المناوبات والتى تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وذلك لضمان التشغيل الامثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.



وأوضحت إنجى جمال مدير ادارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه تم تكريم العاملين الذين حصلوا على مراكز متميزة بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، منهم العاملين بالادارة العامة للامن لحصولهم على المستوى الاول والعاملين بادارة التكاليف لحصولهم على المركز الثانى والعاملين بالادارة العامة للتحليل الاقتصادى لحصولهم على المركز الثالث، كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد تقديرًا لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم.