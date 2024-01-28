الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تخصيص 2 مليون جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنه تم تخصيص مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه لتجهيز معمل الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن إنشاء المعمل يأتي فى إطار الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بمجالات وعلوم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والذى يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 تخريج جيل من الشباب القادر على المشاركة بجدية فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن المعمل سيلعب دورا كبيرا فى بناء القدرات وتقديم الاستشارات والحلول للمساهمة فى إحداث التنمية الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، لذلك تسعي إدارة الجامعة جاهدة لتقديم كافة أوجه الدعم الفني والمادي لخدمة العملية التعليمية، وتخريج جيل من الشباب الواعي والقادر على المشاركة بجدية فى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

وأوضح الدكتور النميري علام عميد الكلية، أن معمل الأنظمة المدمجة وانترنت الأشياء يعد إضافة قوية للجامعة بشكل عام وللكلية بشكل خاص، لأهميته البارزة فى إكساب الطلاب مهارات جديدة فى مجالات الحوسبة والمعلوماتية، وإعداد وتأهيل كوادر بشرية متميزة قادرة على التعامل مع تقنيات وأدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

المعمل يضم وحدة تدريب على أساسيات انترنت الأشياء

وأشار الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المعمل يضم وحدة تدريب على أساسيات انترنت الأشياء، ووحدة تدريبية على المعلوماتية الحيوية باستخدام انترنت الأشياء، وأيضا وحدة أنظمة مدمجة للمعالجات الدقيقة، مضيفًا أن المعمل متخصص فى تدريب طلاب الكلية على تحليل البيانات، وعملية التحكم عن بعد للأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى تدريبهم على تشغيل بعض الآلات عن طريق قراء البيانات اللازمة للتشغيل، وكذلك التحكم فى عمليات الإضاءة وإنذار الحريق.

حسان النعماني معمل الأنظمة الاصطناعى وإنترنت الأشياء بناء القدرات الاقتصادية والتعليمية الشباب الواعي الذكاء الاصطناعي

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