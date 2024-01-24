رئيس جامعة سوهاج يوجه بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجديدة القائمة

عقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري رقم (١٣٠) للجنة المنشآت الجامعية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عاطف محمد الاستشاري الإنشائي للجامعة، والدكتور أحمد عبد الرحيم عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، المهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، والدكتور أحمد جلال الأمين العام المساعد، ومسئولي الشئون القانونية والمالية، وعدد من مسئولي الإدارة الهندسية.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن اللجنة لها دور مهم فى دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه مناسبا لتطبيقه على المشروعات القائمة، بالإضافة إلى دراسة اقتراحات الكليات فى المنشآت الجديدة، أو الطلبات المقدمة بشأن إجراء اعمال الصيانه على المنشآت القديمة، كما تختص اللجنة بوضع خطط لصيانة المنشآت والمباني الجامعية.

وأوضح المهندس حسين محمدين، أن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات المطروحة فى جدول الأعمال، حيث تم استعراض تقارير الإدارة الهندسية الخاصة بالموقف التنفيذي للمشروعات الجارى العمل بها ونسبة الإنجاز بكل مشروع، مضيفًا أنه تم مناقشة المطالبات المالية والمستحقات الواجب صرفها لكل مشروع، إلى جانب النظر إلى المذكرات المقدمة بخصوص إسناد أعمال عدد من المشروعات الإنشائية لشركات المقاولات المختصة، سواء بالقبول او الرفض أو الإرجاء، مشيرًا إلى أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الإنتهاء من المشروعات القائمة مع المتابعة المستمرة وتقديم تقرير مفصل عن نسب الإنجاز بكلًا منها.

كما نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج زيارة إلى قرية العيسوية ونجوعها بمركز أخميم بالمحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الاولي بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تحت شعار "شتاء دافيء"، وفي إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور حسان النعماني ر ئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالدور الإنساني والاجتماعي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية والزيارات للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يتم خلالها توزيع ملابس شتوية لكافة الأعمار، مؤكدًا على أن تلك الزيارات تأتي انطلاقًا من وعي إدارة الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية من أبناء الجامعة تجاه أهالينا بمحافظة سوهاج، مثمنًا المجهودات التي بذلتها أسرة طلاب من أجل مصر، لتنظيم تلك الزيارة بالجهود الذاتية، إحساسًا منهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، أنه شارك بفاعلية الزيارة ٥٠ طالب وطالبة من الكليات المختلفة بالجامعة، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد عن ١٥٠٠ قطعة من الملابس الشتوية لأعمار مختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن، موضحًا انه تم توزيع الطلاب على أربع مجموعات عمل كل مجموعة تضم ١٢ طالب، معهم دليل من أهل القرية لإرشادهم لمساعدة الفئات المستهدفة من الزيارة، وذلك في اجواء تتسم بالألفة والمودة.

جدير بالذكر أنه شارك في فعاليات الزيارة كلًا من الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، ولفيف من الطلاب من الكليات المختلفة.