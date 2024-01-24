الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج توزع 1500 قطعة ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نظَّمت أسرة طلاب من أجل مصر" بـ جامعة سوهاج  زيارة إلى قرية العيسوية ونجوعها بمركز أخميم بالمحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الاولي بالرعاية  لتخفيف العبء عن كاهلهم،  وذلك تحت شعار "شتاء دافيء"، وفي إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور حسان النعماني، ر ئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالدور الإنساني والاجتماعي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية والزيارات للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يتم خلالها توزيع ملابس شتوية لكافة الأعمار، مؤكدًا أن تلك الزيارات تأتي انطلاقًا من وعي إدارة الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية من أبناء الجامعة تجاه أهالينا بمحافظة سوهاج، مثمنًا المجهودات التي بذلتها أسرة طلاب من أجل مصر، لتنظيم تلك الزيارة بالجهود الذاتية، إحساسًا منهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، إنه شارك بفاعلية الزيارة ٥٠ طالبًا وطالبة من الكليات المختلفة بالجامعة، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد عن  ١٥٠٠  قطعة من الملابس الشتوية لأعمار مختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن، موضحًا انه تم توزيع الطلاب على 4 مجموعات عمل كل مجموعة تضم  ١٢ طالبًا، معهم دليل من أهل القرية لإرشادهم  لمساعدة الفئات المستهدفة من الزيارة.

أسرة طلاب من أجل مصر سوهاج بالمشاركة المجتمعية حسان النعماني بالدور الإنساني

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة وذكرى 25 يناير

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟