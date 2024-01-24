طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج توزع 1500 قطعة ملابس شتوية للأسر الأولى بالرعاية

نظَّمت أسرة طلاب من أجل مصر" بـ جامعة سوهاج زيارة إلى قرية العيسوية ونجوعها بمركز أخميم بالمحافظة، لتوزيع الملابس الشتوية على الأسر الاولي بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك تحت شعار "شتاء دافيء"، وفي إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

وقال الدكتور حسان النعماني، ر ئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على الاهتمام بالدور الإنساني والاجتماعي من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والخيرية والزيارات للأسر الأكثر احتياجًا، حيث يتم خلالها توزيع ملابس شتوية لكافة الأعمار، مؤكدًا أن تلك الزيارات تأتي انطلاقًا من وعي إدارة الجامعة بأهمية المشاركة المجتمعية من أبناء الجامعة تجاه أهالينا بمحافظة سوهاج، مثمنًا المجهودات التي بذلتها أسرة طلاب من أجل مصر، لتنظيم تلك الزيارة بالجهود الذاتية، إحساسًا منهم بالمسئولية تجاه مجتمعهم.

وأوضح الدكتور علاء غالب، رئيس طلاب من أجل مصر، إنه شارك بفاعلية الزيارة ٥٠ طالبًا وطالبة من الكليات المختلفة بالجامعة، حيث قاموا بتوزيع ما يزيد عن ١٥٠٠ قطعة من الملابس الشتوية لأعمار مختلفة وخاصة الأطفال وكبار السن، موضحًا انه تم توزيع الطلاب على 4 مجموعات عمل كل مجموعة تضم ١٢ طالبًا، معهم دليل من أهل القرية لإرشادهم لمساعدة الفئات المستهدفة من الزيارة.