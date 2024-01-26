توقف الخدمة الأرضية للخط الساخن بمياه بسوهاج واستقبال الشكاوى عبر الهاتف المحمول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، عن توقف خدمة الخط الساخن 125، نتيجة تعطل السرفير الخاصة بالشركة.

وأوضحت الشركة أنه تم تخصيص الرقم 01220574305 لاستقبال شكاوى العملاء من خلال التليفون المحمول والرقم 01207125125 لخدمة الواتس آب، وذلك لحين انتهاء العطل الفني وإعادة التشغيل وأن فرق العمل المتخصصة من مهندسي نظم وتكنولوجيا المعلومات تعمل حاليًا لاستعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه يتم الدفع يوميًا بفرق مناوبات مسائية وفرق مناوبات ليلية لمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحي والتاكد من استمرار عمل المحطات على مدار 24 ساعة والقيام باعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، هذا بالإضافة إلى التاكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية وكذلك مطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وأوضح اللواء أحمد أبو حساب، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة والمراجعة الداخلية، أنه تم تفقد 147 موقعًا تتمثل في 12 محطة مياه شرب سطحية وعدد 9 محطات معالجة صرف صحي وعدد 22 محطة مياه شرب مدمجة ونقالى ومطورة و45 محطة رفع صرف صحي وعدد 50 محطة مياه جوفية هذا بالإضافة إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.