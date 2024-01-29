رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه الشرب النقالي

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عدد من محطات مياه الشرب النقالي الجاري بها أعمال الإحلال والتجديد وتوقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية وتستمر حتى 7 فبراير 2024.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن أعمال الإحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتيًا، وأنه تم توفير المهمات والأدوات الخاصة بأعمال الإحلال والتجديد. كما يتم حاليًا تغيير الوسط الترشيحي وصيانة المحابس واللوحات والمحولات الكهربائية وصيانة المواتير والمعدات، وتأمين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات. كل هذا بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.

وأشار المهندس رمضان شعبان، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، إلى أن عدد المحطات التي يتم فيها أعمال الإحلال والتجديد يبلغ 28 محطة، تتوزع في 8 محطات بمركز اخميم، و7 محطات مياه بمركز سوهاج، و6 محطات بمركز جرجا، و4 محطات بمركز دار السلام، ومحطة مياه بمركز المنشاة، ومحطة مياه بمركز طهطا، ومحطة مياه بمركز جهينة.

كما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع ضم رؤساء القطاعات والمناطق والفروع والمدراء العامون، لمناقشة مخرجات لجنة الحوكمة والترشيد وتقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، كما أضاف أن الاجتماع تناول مقارنة نتائج معدلات أداء الشركة خلال عامي 2022 و2023، ومدى تحقيق الأهداف وفقًا للخطة الاستراتيجية للشركة.

وتم خلال الاجتماع استعراض نسب التحصيل بكل منطقة وخطط متابعة فرق المناوبات، والتي تستهدف متابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية، والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية، وترشيد الطاقة، لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات، والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، بالإضافة إلى مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وأوضحت إنجي جمال، مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه تم تكريم العاملين الذين حصلوا على مراكز متميزة بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. حيث تم تكريم العاملين بالإدارة العامة للأمن لحصولهم على المستوى الأول، والعاملين بإدارة التكاليف لحصولهم على المركز الثاني، والعاملين بالإدارة العامة للتحليل الاقتصادي لحصولهم على المركز الثالث. كما تم تكريم العاملين الذين بلغوا سن التقاعد، تقديرًا من الشركة لأبنائها العاملين، الذين بلغوا السن القانونية لعطائهم المتميز خلال فترة عملهم، في لفتة تقديرية وعرفانًا بالجهود المتفانية.