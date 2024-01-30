4 مصابين فى حادث تصادم بمركز جرجا بسوهاج

أصيب اليوم، 4 أشخاص بإصابات بالغة وجروح وكسور، في حادث تصادم وقع بين «توك توك» و«تروسيكل» بدائرة مدينة جرجا في جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة جرجا، بوقوع حادث تصادم ومصابين بدائرة القسم، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء سير دراجة بخارية «توكتوك» قيادة «ا.أ» 24 سنة -جزار ومقيم بدائرة مركز دار السلام، اختل مقود الدراجة في يده واصطدم بالمواجهه بدراجة نارية «تروسيكل» قيادة «أ.س» 19 سنة- سائق ومقيم بدائرة مركز دار السلام.

ونتج عن الحادث إصابة كل من «إبراهيم. أ» 19 سنة- عامل بكسر بالفخذ الأيمن، و«مصطفى... د» 19 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«تامر... ر» 17 سنة- عامل بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، ويقيمون بدائرة مركز دار السلام (من مستقلي التوك توك)، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، و«أحمد... ع» 20 سنة- عامل ومقيم بدائرة مركز دار السلام بجرح قطعي بفروة الرأس من مستقلي «التروسيكل»، وأفاد قائدا المركبتين والمصابون بمضمون ما تقدم ونفوا الشبهه الجنائية، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما فرضت الأجهزة الأمنية بسوهاج كردونا أمنيا حول المنزل المنهار بجزيرة شندويل، دون حدوث خسائر بشرية.

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد انهيار منزل دون مصابين بجزيرة شندويل، وتبين انهيار لمنزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين، ومسقوف بالعروق الخشبية وإفلاق النخيل، على مساحة 65 مترا.

والمنزل ملك (ع. خ 68 عاما) بالمعاش، "غير مأهول بالسكان"، ولم ينجم عن الانهيار ثمة إصابات أو تصدعات بالمنازل المجاورة، وعلل مالك المنزل سبب الانهيار قدمه وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ اللازم، والنيابة لمباشرة التحقيق