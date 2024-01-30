الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تعقد اجتماعًا تحضريًا تمهيدًا لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي.. إبريل المقبل

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 

عقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعًا تحضيريًا مع أعضاء اللجنة التنظيمية واللجنة العلمية استعدادًا لإطلاق مؤتمر البيئة الدولي الثاني، والتي تقام فعالياته تحت عنوان" الاستثمار البيئي ورؤية مصر 2030م "،  ٢١  إبريل المقبل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة.

وأوضح النعماني، أن المؤتمر يعقد للعام الثاني في رحاب جامعة سوهاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي واهتمامه ودعمه لملف الاستثمار الأخضر، من أجل تحقيق سبل عيش مستدامة والحفاظ على حق الأجيال الحالية والقادمة، مضيفًا أن فعاليات المؤتمر ستقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور خالد عمران رئيس المؤتمر أننا سنناقش عددًا من المحاور منها فرص وتحديات الاستثمار الاخضر كأحد آليات التنمية المستدامة، الاستثمار البيئي في المؤسسات التعليمية ومناهج التعليم الخضراء،  تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز البيئة الخضراء، الإستثمار في شهادات الكربون لخفض الانبعاثات، الاستثمار البيئي(المواقع الأثرية - صحة انتاج الحيوان-  الأزمات والكوارث البيئية)، الاستثمار في الهيدروجين الاخضر والأمونيا الخضراء كمصادر طاقة مستدامة تجربة فريدة، بالإضافة الي الإستثمار الرياضي الأخضر، الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأثيرها علي البيئة، الإعلام ومعالجة القضايا المتعلقة بالاستثمار البيئي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وذكرت الدكتورة صباح صابر مقرر عام المؤتمر أن الاجتماع التحضيري شارك به نخبة من أعضاء هيئة التدريس ممثلي كليات الجامعة، حيث تم خلاله مناقشة ومراجعة الاستعدادات الخاصة، البرنامج العلمي للمؤتمر، إلى جانب مناقشة ومتابعة الجانب التنظيمي للمؤتمر، لخروجه بالصوره التي تعكس اهميته العلمية والبحثية بمحاوره ولجانه العلمية المختلفة.

جدير بالذكر أنه يتم إرسال المشاركات علي البريد الالكتروني الخاص بالمؤتمر.  [email protected]، ويقبل المؤتمر نشر البحوث المقدمة من كافة فئات أعضاء هيئة التدريس، علي ان يكون آخر موعد لارسال البحث في ١٠ إبريل المقبل.

خدمة المجتمع الاستثمار البيئى حسان النعماني سبل عيش مستدامة فعاليات المؤتمر

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