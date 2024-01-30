"مياه سوهاج" تطبق وسائل ترشيد المياه بالهيئات الحكومية ودور العبادة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب، أنه فى إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة وفى اطار حملات التوعية التى تنفذه الشركة بالهيئات الحكومية ودور العبادة للحث على ترشيد استهلاك المياه وذلك بمديرية الزراعة ومديرية الاوقاف ومسجد الرحمن بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة وكنيسة العذراء بمركز جرجا وكنيسة التوراة بمركز جهينة.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن القطع الموفرة تساهم فى توفر ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وذلك بهدف تطبيق وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه.