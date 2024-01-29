الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“الفقي” يُشارك رجال الأمن بسوهاج الاحتفال بـ عيد الشرطة

الاحتفال
الاحتفال

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الحفل الذي أقامته مديرية أمن سوهاج، بقاعة نادي الشرطة الشرقي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لأعياد الشرطة، بحضور اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، وممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية، والتنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلتها فقرة شعرية، ثم عرض اصطفاف الضباط، ثم مجموعة من الفقرات الفنية لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وكورال جامعة سوهاج، ثم فيلم تسجيلي عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل، ومجهودات مديرية أمن سوهاج خلال عام 2023م.

وقام اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بإهداء درع مديرية الأمن للواء طارق الفقي محافظ سوهاج تقديرا لمجهوداته وتعاونه المثمر والبناء مع مديرية الأمن لخدمة المواطن، كما قام المحافظ، ومدير الأمن بتكريم عدد من الضباط السابقين ممن أوفوا العطاء تقديرا لمجهوداتهم التي قدموها خلال فترة عملهم بجهاز الشرطة.

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من جانبه، أكد “النعماني” أن أبناء الشعب المصري المخلصين وكافة مؤسسات الدولة تُقدر تضخيات رجال الشرطة العظيمة التي يقدمونها حفاظًا على جبهته الداخلية، وإحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما، وتنفيذ القانون على الجميع دون التفرقة، موجهًا رسالة تقدير وإعزاز لأرواح شهداء الشرطة المصرية، والذين جادوا بأرواحهم فداء الواجب.

وقال “النعماني” أن هذه المؤسسة العريقة ستظل العين الساهرة على أمن هذا الوطن العزيز، لاستكمال سلسلة الإنجازات والتقدم التي بدأت مند تولي فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد، والذي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر لإعادتها لمسار الإصلاح والبناء، مضيفًا ان ذكرى معركة الإسماعيلية التي سطر فيها رجال الشرطة الأبطال واحدة من أروع ملاحم الوطنية والتضحية، تجسد قيم كبرى للأجيال الحالية تتمثل في حب الوطن والفداء والاخلاص في العمل.

وأكد الدكتور خالد عمران علي سعي الجامعة الدائم لزيادة الوعي لدى الطلاب وتنمية الروح الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم كافة الفعاليات والانشطة والمشاركات الداخلية والخارجية.

وفي ختام الاحتفالية، أهدي اللواء محمد شرباش  مدير أمن سوهاج درع الوزارة للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديرًا لمجهوداته وتعاونه المثمر والجاد.

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اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج مديرية أمن سوهاج نادي الشرطة الشرقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج اللواء محمود تيمور

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