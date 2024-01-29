أعمال تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية تنطلق في سوهاج بـ3 قطاعات

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال تصحيح كراسات إجابات امتحان الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية 2024 بسوهاج قد انطلقت من خلال العمل في 3 كنترولات فرعية، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، بامتحان مادة العلوم، داخل 463 لجنة، خصصت لاستقبال 81 ألف و656 طالبا وطالبة، بالإدارات التعليمية الأحد عشر، على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح تجري في 3 كنترولات في 3 قطاعات هي: قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات: المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وأخيرًا قطاع الجنوب الذي يضم إدارات: جرجا والبلينا ودار السلام.

وأضاف وكيل الوزارة أن مرحلة التصحيح تمر بعدة مراحل، تبدأ بتجميع أوراق الإجابات وترقيمها، وتوزيع أوراق الإجابات على المصححين وفقا لكل مادة، ثم رصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتماد النتيجة من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإعلانها فور اعتمادها، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم.

وكان الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، شدد خلال الامتحانات على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال الامتحانات، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن المديرية أتمت امتحانات الشهادة الإعدادية على خير بدون مشكلات، وكذلك أعمال التصحيح تتم وفق ضوابط وإجراءات، مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.

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ولفت وكيل الوزارة أنه تم تطبيق كافة الإجراءات المشددة خلال الامتحانات والتصحيح بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة والإجابات وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة، وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة، وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة

يذكر أن مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في سوهاج 2024 وذلك بإدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه