الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مياه الشرب بسوهاج: الدفع بـ3 لوادر حفار بقيمة 18 مليون جنيه

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أنه تم شراء عدد 3 لوادر حفار بقيمة 18 مليون جنيه؛ للمساهمة في قيام الشركة بمهامها في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح عبد الغفار، أن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى.

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كما تفقد رئيس مياه سوهاج مجمع المخازن المركزية الجارى وضع اللمسات الاخيره ليه والمقام على مساحة 2500 متر مربع ويضم مخزن التكوين الاستثمارى ويشمل كافة الاصول الموردة من الات ومعدات وعدد وأثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحى ومخزن المواد البترولية.

المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب الصرف الصحى بسوهاج العضو المنتدب مجمع المخازن المركزية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

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