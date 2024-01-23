الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين عن العمل سهلوا الغش في لجان الإعدادية بجهينة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إيقاف رئيس لجنة وثلاثة مراقبين عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء التحقيق معهم في واقعة اتهامهم بتسهيل الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات، أثناء قيامهم بأعمال المراقبة في بعض لجان جهينة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية.

من جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب وتحقيق مبدأ الثواب والعقاب، للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة الغش الإلكتروني، بمختلف لجان المحافظة للحفاظ على حق الطالب المجتهد وضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات بعدالة، في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية بالمحافظة.

 

على الجانب الآخر، التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 162 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة

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