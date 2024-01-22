الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يستكمل جولاته في قرى "حياة كريمة"

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

تستقبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما شمالي محافظة سوهاج اليوم الاثنين، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في جولة تفقدية للمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتم تنفيذها حاليًا ضمن المبادرة الرئاسية.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مركز الأسرة والطفل بقرية التحرير وتفقد محطة رفع الصرف الصحي بذات القرية، ويتفقد أيضًا مركز طب الأسرة بقرية القوية، وبعدها يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الحديقة عقب رفغ كفاءتها. 

ويستكمل المحافظ والوفد المرافق له جولته بمركز ومدينة طما بتفقد مركز شباب قرية الحديقة رفع كفاءة وتفقد محطة الصرف الصحى بقرية الحديقة والإطلاع على نسب التنفيذ بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

يذكر أن محافظ سوهاج زار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قبل ذلك بمدينة طما، ووجه بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالى عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

وشملت جولة المحافظ بمركز طما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية " أم دومة "، والذى يشمل إنشاء "سجل مدني، ووحدة ضرائب، ومركز تكنولوجي، ووحدة محلية"، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بأم دومة، والتى يتم إنشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحى الشامل.

ووجه "الفقي" بالالتزام بأعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ، والبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من تلك المشروعات، والتى تهدف إلى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، وعبر الأهالى عن سعادتهم بما يتم من مشروعات أصبحت ملموسة بالفعل على أرض الواقع.

الوحدة المحلية ومدينة طما محافظة سوهاج اللواء طارق الفقى التأمين الصحي الشامل وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة

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