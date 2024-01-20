السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب ورياضة سوهاج": ختام فعاليات الدورة التدريبية على المهن الحرفية

الشباب بسوهاج
الشباب بسوهاج

اختتمت  مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات الدورة التدريبية على المهن الحرفية تحت شعار "علمني حرفة" في تعليم المكرمية بمقر مركز شباب إدفا التابع لإدارة سوهاج لعدد مستفيدين ٢٥ شابًا وفتاة، وذلك لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في الفترة المقبلة.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية، أن الدورة استمرت لمدة ٥ أيام بدءًا من ١٣ يناير الجارى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.

 

على الجانب الآخر، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، تحت إشراف الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة، فعاليات دورى كرة القدم للفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة.

وانطلقت فعاليات المجموعة الأولى من دورى "حياة كريمة" في خماسي كرة القدم تحت شعار "مونديال حياة كريمة" بمركز شباب أم دومة بطما.


ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن هذه الفعالية تقام تحت رعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بشباب المحافظة من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة والدورات الرياضية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير خدمات رياضية بقرى حياة كريمة التي تم تطويرها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

الشباب والرياضة بسوهاج تحت شعار علمني حرفة مديرية الشباب والرياضة مركز شباب ادفا الشباب

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