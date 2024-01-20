السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 45 كيلو لحوم "فاسدة وتحرير 27 محضرا بحملة تموينية في سوهاج

جانب من الحملة بسوهاج
جانب من الحملة بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لحي شرق بمحافظ سوهاج، برئاسة "علي لطفي" رئيس الحي، وبمشاركة مديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري ومكتب السلامة والصحة المهنية بالقوى العاملة ومباحث التموين وحماية المستهلك والزراعة وقسم التراخيص بالحي؛ حملة مكبرة لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات استهدفت مختلف قطاعات حي شرق سوهاج بناءً على تعليمات  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأسفرت الحملة عن إعدام 45 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 27 محضر (نظافة وعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان عن أسعار وإنذرات لمحلات مدارة من دون ترخيص).

ومن جهته، أكد علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الحملات مستمرة ولن تتوقف وتأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير المحافظ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بضرورة الاهتمام بمراقبة الأسعار وضبط الأسواق ومراجعة تراخيص المحلات.

كما شن قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بإدارة مركزساقلته البيطرية في محافظة سوهاج، حملة على محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت في قرية بني واصل، لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار والتفتيش على مدى صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم.

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وأوضحت المديرية، أن هذه الحملة تأتى بناءا على تعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة، واللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، وتحت إشراف الدكتورأحمد حمدي محمد، مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج، بضرورة ضبط الأسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للعرض على النيابة المختصة.

ومن جهته، شدد الدكتور أحمد حمدي، مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج، على استمرار الحملات التفتيشية بجميع مراكز وقرى المحافظة على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

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