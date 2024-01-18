الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بساقلتة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساقلتة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور أحمد البدري، رئيس المركز، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، والتيسير عليهم، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما اطمأن على الانتهاء من أعمال الكم المتراكم، موجها بعمل الصيانة اللازمة لجهاز الـ UPS الخاص بالمركز، وتخصيص شباك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تفقد الخزينة مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة بشكل يومي، واتباع التعليمات والضوابط في هذا الشأن.

"بيطرى سوهاج" يضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي


واطمأن القاضي، على انتظام سير العمل، وتلبية طلبات المواطنين، موجهًا الالتزام بترتيب الأدوار، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي. 

أحمد سامي القاضي محافظ سوهاج المركز التكنولوجي خدمة المواطنين مدينة ساقلتة اللواء طارق الفقى المراكز التكنولوجية بالمحافظة

مواد متعلقة

"بيطرى سوهاج" يضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

"شباب ورياضة سوهاج" تنظم دورى كرة القدم في قرى "حياة كريمة"

تحرير 626 محضر تموين متنوعًا فى سوهاج

لذوى الهمم.. تعرف على مميزات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة للمعاقين

نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع فريق مبادرة " القرية الخضراء "

ضبط 5 طلاب حاولوا الغش الإلكترونى بامتحانات الإعدادية فى سوهاج

محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بـ463 لجنة في سوهاج

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

المتحدث العسكرى: مقتل 3 مهربين فى إحباط محاولة تهريب على الاتجاه الاستراتيجى الشمالى الشرقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس