نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بساقلتة

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة ساقلتة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور أحمد البدري، رئيس المركز، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي، مؤكدًا أهمية السرعة في تلبية طلبات المواطنين، والتيسير عليهم، والمتابعة المستمرة للطلبات للرد على المواطنين في أقل وقت ممكن، كما اطمأن على الانتهاء من أعمال الكم المتراكم، موجها بعمل الصيانة اللازمة لجهاز الـ UPS الخاص بالمركز، وتخصيص شباك لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تفقد الخزينة مؤكدًا ضرورة الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة بشكل يومي، واتباع التعليمات والضوابط في هذا الشأن.



واطمأن القاضي، على انتظام سير العمل، وتلبية طلبات المواطنين، موجهًا الالتزام بترتيب الأدوار، والعمل بشكل مستمر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن السوهاجي.