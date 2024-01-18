الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"بيطرى سوهاج" يضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شن قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بإدارة مركزساقلته البيطرية في محافظة سوهاج، حملة على محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت في قرية بني واصل، لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار والتفتيش على مدى صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حفاظا على سلامتهم.

 

وأوضحت المديرية،  أن هذه الحملة تأتى بناءا على تعليمات الوزير السيد القصير، وزير الزراعة واللواء  طارق الفقي - محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتورأحمد حمدي محمد، مدير عام الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، بضرورة ضبط الاسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها.

 

 وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للعرض على النيابة المختصة.


ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد حمدي،مدير عام الطب البيطري بمحافظة سوهاج على استمرار الحملات التفتيشية بجميع مراكز وقرى المحافظة على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن.

وعلى الجانب الآخر، شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة، حملات تموينية مكثفة أسفرت عن تحرير 626 محضرًا متنوعًا خلال 15 يومًا.

وأوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 563 مخالفة للمخابز والمطاحن منذ بداية يناير وحتى الآن، و9 محاضر مخالفات مواد بترولية، و54 مخالفة في مجال الأسواق.

وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية. 


وشدد المحافظ، على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصًا على سلامة المواطنين.

قسم المجازر والتفتيش مركزساقلته حماية المستهلك مباحث التموين مركز شرطة ساقلته الوزير السيد القصير اللواء طارق الفقى

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