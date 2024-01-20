هذ الأسبوع.. خريطة تواجد "الحي المتنقل" بحي غرب سوهاج

تابع الدكتور أحمد الشطوري، رئيس حي غرب سوهاج بمحافظة سوهاج، عمل سيارة “الحي المتنقلة للمركز التكنولوجي” بميدان العارف بالله، لتقديم جميع الخدمات الحكومية، بتهدف التيسير على المواطنين فى تقديم جميع الخدمات والتراخيص والمرافق وغيرها من خدمات الحي، بناء على توجيهات وتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة خدمة المواطنين وتيسير الخدمات للمواطن.

وقال رئيس حي غرب سوهاج، إن خدمة الحي المتنقل تتواجد يوم الأحد القادم بميدان العارف بالله والثلاثاء بمنطقة المخبز الألي، والخميس بباقي ميادين حي غرب سوهاج، وتستمر أعماله عللى مدار الأسبوع.

وتابع الشطوري أن تلك الخدمة (الحي المتنقل) تعتبر الأولى من نوعها بمحافظات الصعيد، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تقوم على التنقل والتمركز بين ميادين وشوارع الحي المختلفة، وتقديم خدماتها للمواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم.

رفع كفاءة الحديقة العامة بميدان الثقافة وتركيب بلاط انترلوكبحى شرق

على الجانب الأخر، واصلت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة علي لطفي رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الحديقة العامة والمسطحات الخضراء بميدان الثقافة وأسفل كوبري الثقافة تحت إشراف ومتابعة ميدانية وتنفيذ الدكتورة إيناس محمد علي مستشار المحافظة للتجميل والتشجيروذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة رفع كفاءة الحدائق العامة وخلق متنفس طبيعي للمواطنين.

وأوضح علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، أن هذه الأعمال تتم وفق رؤية جمالية جديدة ومعاصرة مع تطبيق أعلى معايير الجودة وبهدف رفع القيمة الجمالية وزيادة مساحة الرئة الخضراء في قلب المدينة.

ولفت رئيس حي شرق سوهاج إلى أن الأعمال تتواصل في مختلف قطاعات الحي لنشر ثقافة اللون الأخضر.

