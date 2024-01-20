السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدءًا من الغد..

مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد 6 ساعات

مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي الجديد

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن مد فترة العمل بوحدة الرنين المغناطيسي بالمستشفى الجامعي الجديد، إلى الساعة ٨ مساءً، بدءًا من غد الأحد، بزيادة ٦ ساعات إضافية؛ نظرًا لتزايد الإقبال من المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتخفيف قوائم الانتظار من أجل الحصول على خدمة الرنين المغناطيسي.

من جهته، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، أنه تم مد العمل بوحدة الرنين المغناطيسي حتي الساعة ٨ مساءً طوال أيام الأسبوع للمترددين من الخارج عدا العطلات الرسمية، وتشغيل الوحدة يوم السبت حتى الساعة ٢ ظهرًا للمرضى المحجوزين داخليًا، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة المستشفيات الجامعية المنعقد في شهر يناير الجاري، مضيفًا أن الهدف من مد فترة العمل ٦ ساعات إضافية هو سد الطلب المتزايد من المواطنين للحصول على الخدمة بأجر رمزي مقارنة بأسعار الخدمة خارج المستشفى.

وقال الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجامعي الجديد، إن تكلفة رسوم الخدمة تقدر بمبلغ ٤٢٠ جنيهًا، تسدد من خلال قرارات العلاج على حساب التأمين الصحي للموظفين أو على نفقة الدولة لغير الموظفين، أو نقدًا للراغبين في عدم استصدار قرارات. 

من جهته، قال الدكتور محمد زاكي، رئيس قسم الأشعة، أن الوحدة تستقبل ٤٠ حالة يوميًا، ومن المتوقع الوصول لأكثر من ٧٠ حالة بعد مد فترة العمل، لافتًا إلى أن جهاز الرنين الرنين المغناطيسي الجديد قدرته ١،٥ تسلا، يعطي صورة عالية الجودة، ويمكنه عمل فحص كامل لجميع أجزاء الجسم في أقل من ٦٠ دقيقة.  

جدير بالذكر أن جهاز الرنين المغناطيسي مزود بأحدث التكنولوجيا العصرية التي تفيد في عمل أشعة متخصصة لمرضى المخ والأعصاب، والعمود الفقري، والقلب، وأمراض الثدي، والعديد من الأمراض الأخرى، وتقبل الوحدة جميع التحويلات الداخلية والخارجية، والحصول على الخدمة في نفس اليوم أو خلال ٤٨ ساعة كحد أقصى.

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