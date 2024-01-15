الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تُسلم سماعة طبية عالية الكفاءة لطالبة من ذوي الهمم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

سلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، الطالبة “ع ع - بالفرقة الثالثة كلية التجارة”، سماعتين للأذنين اليمنى واليسرى، وذلك في إطار اهتمام  إدارة الجامعة بتذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، مضيفًا أن السماعة الطبية التي جرى تسليمها للطالبة عالية الكفاءة؛ لتمكنها من الاندماج في العملية التعليمية بسهوله ويسر.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم، والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه، بجانب تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال أداء الامتحانات الفصلية والنهائية، توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين علي مختلف الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع).

وأوضح كلًا من صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية ومحمد حمودة مدير صندوق التكافل الاجتماعي، أن الطالبة تعاني من ضعف سمع حسي في الأذنين اليمنى واليسرى، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن المستشفى الجامعي.

فيما تفقد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، امتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بمقر مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالحرم الجامعي القديم، وذلك للإطمئنان على الطلاب والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الإمتحان بسهولة، وتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم.

وقال “النعماني” إن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم 15 جهاز حاسب آلي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان عن طريق الاستماع للأسئلة على اسطوانة مدمجة CD ثم كتابة الإجابة، مضيفًا أن  نظام الامتحانات المتبع بالمركز أثمر عن تعيين أول معيد كفيف بجامعات الصعيد، كما كان السبب فى إقبال الطلاب المكفوفين على الدراسات العليا وحصول العديد منهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.

حسان النعماني سوهاج الخدمات التدريبية السماعة الطبية الاندماج التعليمية بسهوله الطلاب سبل الرعاية الإعاقات السمعية التكافل الاجتماعي سمع حسي سماعتين للأذنين

مواد متعلقة

للاطمئنان على الطلاب.. رئيس جامعة سوهاج يتابع امتحانات ذوى الإعاقة البصرية

الأكثر قراءة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

35 طعنة والحصيلة 250 جنيهًا.. الصدفة تُنقذ حياة يسرا من مصير "وداد حمدي"

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

حماس تعلن مسئوليتها عن حادث "رعنانا".. وتؤكد: ردًا على العدوان ضد شعبنا

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 15 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين