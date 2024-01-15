جامعة سوهاج تُسلم سماعة طبية عالية الكفاءة لطالبة من ذوي الهمم

سلم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الإثنين، الطالبة “ع ع - بالفرقة الثالثة كلية التجارة”، سماعتين للأذنين اليمنى واليسرى، وذلك في إطار اهتمام إدارة الجامعة بتذليل الصعوبات التي تواجه ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة لهم، مضيفًا أن السماعة الطبية التي جرى تسليمها للطالبة عالية الكفاءة؛ لتمكنها من الاندماج في العملية التعليمية بسهوله ويسر.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الطلاب من كامل حقوقهم، والمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تتم داخل الحرم الجامعي وخارجه، بجانب تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال أداء الامتحانات الفصلية والنهائية، توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لهم على قدم المساواة مع الآخرين علي مختلف الإعاقات السمعية (الصم وضعاف السمع).

وأوضح كلًا من صبري محمد مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية ومحمد حمودة مدير صندوق التكافل الاجتماعي، أن الطالبة تعاني من ضعف سمع حسي في الأذنين اليمنى واليسرى، وذلك بناءً على تقرير طبي صادر عن المستشفى الجامعي.

فيما تفقد الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، امتحانات الطلاب ذوي الإعاقة البصرية، بمقر مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بالحرم الجامعي القديم، وذلك للإطمئنان على الطلاب والتأكد من توفير الأجواء الملائمة لأداء الإمتحان بسهولة، وتذليل كافة العقبات وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم.

وقال “النعماني” إن القاعة المخصصة للامتحانات بمركز نور البصيرة بالجامعة تضم 15 جهاز حاسب آلي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان عن طريق الاستماع للأسئلة على اسطوانة مدمجة CD ثم كتابة الإجابة، مضيفًا أن نظام الامتحانات المتبع بالمركز أثمر عن تعيين أول معيد كفيف بجامعات الصعيد، كما كان السبب فى إقبال الطلاب المكفوفين على الدراسات العليا وحصول العديد منهم على درجتي الماجستير والدكتوراه.