وكيل تعليم سوهاج: طبقنا إجراءات مشددة بالتنسيق مع الإدارات للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة

يؤدي، اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج، في مادتي العلوم لمدة ساعتين، والتربية الدينية منذ صباح اليوم، والبالغ عددهم 18 ألفًا و656 طالبًا وطالبة، في 463 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة وفقًا لإحصاءات المديرية.

وشدد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية خلال أعمال الامتحانات، وضرورة توفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن المديرية قد أتمت استعدادها خلال الأيام الماضية لامتحانات الشهادة الإعدادية، وفق ضوابط وإجراءات، مشددة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار من العدالة والحيادية لجميع الطلاب.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات المشددة التي اتخذتها المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة والإجابات وتأمينها ووضعها في مظاريف بلاستيك غير قابلة للفتح إلا مرة واحدة، وتسليمها للجان الامتحانات عن طريق مركز توزيع الأسئلة قبل موعد الامتحانات بدقائق قليلة، وهي تحمل أكواد لكل لجنة لضمان عدم تسريب الامتحانات لضمان تأمين أوراق الأسئلة.

جدول الامتحانات للشهادة الإعدادية

•الأحد 21 يناير- 2024: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

•الإثنين 22 يناير- 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

•الثلاثاء 23 يناير- 2024: امتحان مادتي الهندسة لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.

•الأربعاء 24 يناير- 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

وكانت وزارة التربية والتعليم وجهت بإعداد أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي في كل مادة من مناهج الفصل الدراسي الأول، ومراعاة الأجزاء المخصصة للاطلاع والتعلم الذاتي، وأن تكون الأسئلة من المنهج الذي درسه الطلاب فعليًا، وأن تكون الأسئلة مطابقة للمواصفات الفنية للامتحانات التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ويجب أن تراعي الأسئلة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب، وأن تكون متدرجة من السهل إلى الأصعب.