السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر تفاصيل طرح 21 محلا تجاريا للإيجار بحي شرق سوهاج

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة لعرض عدد من المحلات التجارية داخل السوق الحضاري الجديد بمدينة ناصر على أن يبدأ التقديم لهذه المرحلة تمهيدا لتأجير عدد 21 محل بالسوق الحضاري بمدينة ناصر.

 

وأوضح الحي فى إعلان رسمى عبر صفحته الرسمية، أنه تمهيدا لتأجير عدد 21 محلا جديدا الرجاء على الراغبين فى الحصول على محلات التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج والكائن بشارع الزهراء أمام شرطة النجدة  للتقديم واستكمال الأوراق المطلوبة.

 

وحدد حى شرق  الفترة من يوم الخميس الموافق 18 يناير الجاري وحتى يوم الخميس المقبل والموافق 25 من نفس الشهر  لاستقبال طلبات التقديم وذلك تمهيدا على تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية فور انتهاء مهلة التقديم.

 

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، شهد فى يوليو الماضى مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة أولى والمخصصة لأنشطة "مجمدات وخردوات وإكسسوارات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضورجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

 

وأجريت القرعة على 40 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 136 طلب، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة، حيث تم سحب 30 فائز أساسي و10 احتياطي لأنشطة الإكسسوارات والخردوات، كما تم سحب 10 فائزين، و5 احتياطي لنشاط المجمدات.

 

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات، مؤكدا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرص أخرى خلال المراحل القادمة، في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ومشروعات تنموية مختلفة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مؤكدا أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.

لوحدة المحلية حى شرق سوهاج المرحلة الرابعة والاخيرة المحلات التجارية السوق الحضاري بمدينة ناصر شرق سوهاج

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