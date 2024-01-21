"عضة كلب" تتسبب في تحصين حيوانات قرية "أولاد علي" بسوهاج

استجابت إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى بسوهاج برئاسة الدكتورة عبير عكاشة مدير الإدارة، لبلاغ عقر كلب في قرية أولاد علي مركز المنشأة.

وانتقلت مدير الإدارة إلى القرية محل البلاغ في إطار الحفاظ على صحة المواطن من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، بناءً على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات اللواء الدكتورإيهاب صابر، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنيين ضد أي خطر يهدد سلامتهم وأمنهم.

وتوجهت على الفور الدكتورة عبير عكاشة إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري إلى القرية محل البلاغ وتم تتبع سير الحيوان سبب البلاغ وتحصين كل الحيوانات الموجودة بالمكان وذلك بالاشتراك مع رائدات الوحدة الصحية بقرية أولاد علي، كما تم التنسيق لعمل ندوات إرشادية في القرية للتوعية ضد مرض السعار وهو من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري، أن الطب البيطري هو خط الدفاع الأول لصحة الإنسان، حيث أن مهمته هو منع انتقال الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والتي يبلغ عددها اكثر من مائتي مرض مشترك.



وأكد "علي" أن الطب البيطري مستعد لاستقبال الشكاوي 24 ساعة والتعامل الفوري معها وتقديم الخدمة لمواطنين محافظة سوهاج الكرام.

كما شن قسم المجازر والتفتيش علي اللحوم بإدارة مركزساقلته البيطرية في محافظة سوهاج، حملة على محلات بيع اللحوم والأسماك والسوبر ماركت في قرية بني واصل، لضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار والتفتيش على مدى صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حفاظًا على سلامتهم.

عضة كلب

عضة كلب

عضة كلب