الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حي غرب سوهاج يرفع كفاءة الإضاءة ويرشد استهلاكها بنسبة 75% بمنطقة المقابر

حي غرب سوهاج
حي غرب سوهاج

قال الدكتور أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، إن هناك جهود مكثفة من رئاسة حي غرب سوهاج بشأن أعمال ترشيد وتخفيف استهلاك الكهرباء بناءً على توجيهات اللواء  طارق الفقي محافظ سوهاج وطبقًا للقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2023 الخاص بغلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة المخالفة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة ٧٥%، وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للكهرباء بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع حي غرب المختلفة.

 

وأوضح الشطورى، أنه بشأن تطبيق وتنفيذ ومتابعة قرار مجلس الوزراء جارى غلق جميع اللوحات الإعلانية المضيئة وتخفيف وترشيد الإنارة العامة بنسبة 75%، وصيانة وتأمين أعمدة الإضاءة العامة وإصلاح الأعطال وتركيب لمبات موفرة للطاقة وتغير الكشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للكهرباء بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بمناطق وقطاعات وميادين وشوارع حي غرب المختلفة.


ووجه رئيس حي غرب فرق الكهرباء  بالحى للقيام بأعمال ترشيد استهلاك الكهرباء والصيانة الدورية لأعمدة الإضاءة والإنارة العامة بمقابر المسلمين الجديدة بقطاعات وشوارع حي غرب سوهاج.

 

الدكتور أحمد الشطورى رئيس الوحدة المحلية لحى غرب رئاسة حي غرب اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج غلق جميع اللوحات الأعلانية المضيئة لإضاءة العامة لكشافات الصوديوم

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