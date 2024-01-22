محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة " بقرى مركز طما

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها مشروعات المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة ” بقرى" التحرير، والقاوية، والحديقة " بمركز طما، وذلك للوقوف على الوضع الراهن والاستعدادات النهائية تمهيدا للافتتاح؛ وذلك عقب الانتهاء من جميع المشروعات بها، بحضور هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، المهندس يوسف حلمي رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.



واستهل محافظ سوهاج جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي قرية " التحرير" على مساحة 625 متر مربع، وبتكلفة تقديرية 30 مليون جنيه، حيث يتكون المشروع من "محطة رفع، وبيارة بقطر داخلي متر، وعنبر التشغيل بطاقة تصميمية 120 لتر في الثانية، ويضم عدد من المباني الملحقة " مبنى المخزن، مبنى المولد، مبنى الإدارة، مبنى الأمن، مبنى المحولات"، بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 3.1 كيلومتر، وخط طرد بقطر 280 مم، وطول 900 متر من محطة الرفع إلى محطة رفع الحسامدة الرئيسية "، ويخدم المشروع 11 ألف نسمة بقرية التحرير والقرى التابعة.



ثم تفقد المحافظ وحدة صحة الأسرة بقرية "القاوية"، حيث تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها بنسبة 100%، وهي مقامة على مساحة كلية 600 متر، وتبلغ مساحة مبنى الوحدة 300 متر مربع، لتخدم أهالي قرية القاوية والقرى التابعة، وتقدم خدماتها الطبية المتنوعة للمواطنين، ومنها خدمات " مكتب الصحة، التطعيمات، متابعة حمل، عيادة طب الأسرة، خدمة الطوارئ والاستقبال، عيادة الأسنان، تنظيم أسرة، وصيدلية، ومعمل "، كما يقدم خدماته للمواطنين في المبادرات الرئاسية " صحة المرأة، صحة الام والجنين، سمعيات، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي ".



وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد وحدة صحة الأسرة بقرية " الحديقة "، حيث تم الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة بها بنسبة 100%، وهي مقامة على مساحة كلية 1250 متر، وتبلغ مساحة مبنى الوحدة 700 متر مربع، لتخدم أهالي قرية الحديقة والقرى التابعة، وتقدم خدماتها الطبية المتنوعة للمواطنين، واطمأن المحافظ على تواجد الأطقم الطبية والتمريض، موجها بأهمية الصيانة الدورية حفاظا على ما تحقق من إنجاز.



وتفقد المحافظ أيضا مركز شباب قرية الحديقة، حيث تم رفع كفاءة المركز بنسبة تنفيذ 100%، حيث تفقد المبنى الإداري، والتقى بفريق الكاراتية، وفريق الكشافة، وأعضاء نادي "الفتاة والمرأة"، كما تفقد معروضات الأعمال اليدوية لسيدات القرية، وورشة تدريب برنامج " مشواري "، وتفقد كذلك صالات الأنشطة، وملعب النجيل الصناعي، مشيدا بأنشطة المركز، وإقبال أهالي القرية على ممارسة الأنشطة الرياضية، موجها بتسخير كافة إمكانيات المركز لخدمة أهالي القرية.



واختتم " الفقي " جولته بتفقد محطة صرف صحي قرية " الحديقة " على مساحة 3967 متر مربع، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ 100%، ويتكون المشروع من "محطة رفع، وبيارة بقطر داخلي 20 متر، وعنبر التشغيل بطاقة تصميمية 940 لتر في الثانية، ويضم عدد من المباني الملحقة " مبنى المخزن، مبنى المولد، مبنى الإدارة، مبنى الأمن، مبنى المحولات"، بالإضافة إلى شبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول 10 كيلومتر، وخط طرد بقطر 1000 مم، بطول 15.5 متر من محطة الرفع إلى محطة معالجة طما "، ويخدم المشروع 25 ألف نسمة بشكل مباشر، و115 ألف نسمة بشكل غير مباشر بقرية الحديقة والقرى التابعة.





والتقى محافظ سوهاج خلال جولته التفقدية عددا من أهالي القرية الذين عبروا عن سعادتهم بتلك المشروعات التي ساهمت في تغيير واقع القرى وتحويلها إلى قرى نموذجية، واستمع إلى مطالب الأهالي موجها بدراستها فورا والعمل على تلبيتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل لائق، بما يخدم منظومة التنمية الشاملة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على جودة المشروعات التي تم الانتهاء منها، والخدمات المقدمة بها، حتى يشعر المواطن بحجم التغيير الذي يحدث.