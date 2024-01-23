الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

162 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

محافظ سوهاج من الحدث
محافظ سوهاج من الحدث

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، وذلك في إطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما التقى أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، عددا آخر من المواطنين واستمعوا إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 162 مواطنا.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وطلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.

كما ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع توصيات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والتي من أهمها " تخصيص الأرض وإصدار التصاريح بشأن مكان المأخذ بترعة الكسرة لسحب المياه للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، والموافقة على صرف المياه المعالجة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمصرف "أم دومة"، وبالنسبة للمنطقة الصناعية بحي الكوثر، والمنطقة  الصناعية بالأحايوة، فتقوم المحافظة بطرح الأعمال المطلوبة من " كهرباء، وصرف صحي، ومياه، وطرق، وغاز " بعد ورود الدعم المالي من هيئة التنمية الصناعية، على أن يتم عمل بيان بالأعمال المطلوبة خاصة بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، وحصر أصحاب المصانع المتعثرة، وجميع المصانع المغلقة بالحي.

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