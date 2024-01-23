الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج الأسبق، وأعضاء المجلس الاقتصادي، وممثلي المستثمرين، والمجتمع المدني، وأعضاء التكتلات الاقتصادية بالمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ورحب محافظ سوهاج بجميع الحضور، مؤكدا على أهمية دور المجلس في التعاون مع المحافظة والجهاز التنفيذي في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة، والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتذليل أية معوقات، لافتا إلى أن المجلس الاقتصادي للمحافظة يعد أحد ثمار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع توصيات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والتي من أهمها " تخصيص الأرض وإصدار التصاريح بشأن مكان المأخذ بترعة الكسرة لسحب المياه للمنطقة الصناعية بغرب جرجا، والموافقة على صرف المياه المعالجة للمنطقة الصناعية بغرب طهطا بمصرف "أم دومة"، وبالنسبة للمنطقة الصناعية بحي الكوثر، والمنطقة  الصناعية بالأحايوة، فتقوم المحافظة بطرح الأعمال المطلوبة من " كهرباء، وصرف صحي، ومياه، وطرق، وغاز " بعد ورود الدعم المالي من هيئة التنمية الصناعية، على أن يتم عمل بيان بالأعمال المطلوبة خاصة بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، وحصر أصحاب المصانع المتعثرة، وجميع المصانع المغلقة بالحي.

ومن جانبه،  استعرض الدكتور أحمد عزيز أهم مخرجات لجنة الاستثمار بالمحافظة، ومنها فرص استثمارية جاهزة " إنشاء مجمع تجاري خدمي ترفيهي بموقع سينما أوبرا بمدينة سوهاج، وحق استغلال مساحة 149 فدان بمنطقة غرب جرجا " مزارع ودواجن، وإنشاء مصنع لإنتاج سماد عضوي على مساحة 2000 متر مربع، ضمن 11 فدان بالمخطط العام لحي الكوثر"، بالإضافة إلى فرص استثمارية مقترح دراستها ومنها " استغلال المساحات المتاحة في الترعة السوهاجية الملغاة وغير المستغلة رسمي بمراكز " سوهاج، جهينة، طما، طهطا، المراغة "، ودراسة استغلال السوق الحضري بجهينة لإمكانية طرحه على مطور عقاري للاستخدام، وكذا دراسة إدراج التطوير الذي تم بالمناطق الأثرية " الحواويش، اتريبس، بيت خلاف "، وإدراج معرض المنتجات بحي الكوثر للفرص الاستثمارية.

فضلا عن دراسة المخطط الخاص بطريق ربط كورنيش أخميم بالكورنيش الشرقي، والأراضي طرح النيل بهذه المنطقة لدراسة إمكانية إدراج المساحات للاستثمار، وكذلك دراسة إمكانية نقل الإشراف الإداري للأخوار بنهر النيل " خور جرجا، وخور سوهاج، جزيرة قرمان " للإدارة المحلية، وايضا دراسة الأراضي على جانبي الطريق المقترح للربط بين محافظة سوهاج ومحافظة الوادي الجديد.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج المجلس الأقتصادي الأجتماعي السيد أحمد سامي القاضي الوحدات المحلية حى الكوثر

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