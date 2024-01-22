الإثنين 22 يناير 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يوفد قيادات التعليم للاطمئنان على المعلمة المصابة فى حادث القطار

جريدة الدستور

أوفد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفدًا من قيادات التربية والتعليم بسوهاج، برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وعطا الميموني مدير عام التعليم العام، وأحمد خليفة مدير إدارة طما التعليمية، لزيارة السيدة دينا كمال، الموظفة بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية عقب تعرضها لحادث قطار على محطة طما، للاطمئنان على حالتها الصحية، وتقديم كل الدعم لها ولأسرتها.

وأكد وكيل الوزارة أن اللواء محافظ سوهاج وجه بتقديم كل الدعم للمصابة وأسرتها، وأن المديرية بدأت بالفعل في خطوات تنفيذ ذلك، كما أكد أن السيد المحافظ وجه بتلبية طلبها في النقل لأقرب مكان لمحل إقامتها يناسب حالتها الصحية.

على الجانب الآخر، أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، جولة تفقدية للجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر حي شرق سوهاج، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة.

ووجه محافظ سوهاج بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، موجهًا أيضًا باتخاذ الاستعدادات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبًا لأي ظرف طارئ، وتفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم؛ لمنع أي ضوضاء وتوفير كل سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي شكاوى وحلها فورًا، مشيرًا إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 82 ألف طالب وطالبة تقريبًا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 463 لجنة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات، ومنع تسريبها، حيث يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى اللجان بشكل يومي، كما تم عمل أرقام كودية لكل لجنة، ومظاريف مؤمنة وفقًا لعدد طلاب كل لجنة، لافتًا إلى تشكيل لجنة رصد إلكتروني بمديرية التربية والتعليم، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لتلقي أي شكاوى.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الدكتور ياسر محمود سليمان بخيت أحمد خليفة مدير إدارة طما التعليم الابتدائي

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