محافظ سوهاج ومدير أمن سوهاج يضعان أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ ٧٢ لأعياد الشرطة المصرية، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وهنأ محافظ سوهاج قيادات وضباط وجنود قوات أمن سوهاج، مؤكدا على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهًا التحية لشهداء الشرطة وأسرهم، مشيرا إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفا واحدا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية الوطن على مختلف الجبهات.

على الجانب الاخر ووسط أجواء من الفرحة شارك أهالى محافظة سوهاج ضباط وأفراد الشرطة فرحتهم بعيد الشرطة ال ٧٢ وذلك بحضور اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج وعدد من القيادات الامنية.

وبدأ الاحتفال بقيام أسطول سيارات الشرطة بمشاركة جميع الوحدات بالتجول فى الشوارع لتحية المواطنين وبث رسائل الامن والامان للجميع بقوة الشرطة المصرية وفرض سيطرتها على الأوضاع الامنية وضبط الجريمة.

كما قام اللواء مدير أمن سوهاج ومساعديه مأموري المراكز بالتواجد أمام مديرية أمن سوهاج بمدينة ناصر كما قاموا بتوزيع الورود والحلوى على المارة من الأهالى والتقاط المواطنين الصور التذكارية مع مدير أمن سوهاج وضباط الشرطة مقدمين لهم التهانى.

كما قام اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بجولة تفقدية لزيارة معظم أقسام ومراكز الشرطة لتقديم التهاني لهم وتفقد الأوضاع الامنية بالمحافظة.

كما توافدت وفود الأحزاب والشخصيات العامة لتقديم التهانى للقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.