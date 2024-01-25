الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية لعام 2024 بسوهاج تنهى أعمالها

الاجتماع
الاجتماع

أناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، لحضور اجتماع اللجنة المشكلة لاختيار الأم المثالية بمحافظة سوهاج لعام 2024م، وفقًا للمعايير التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

حضر الاجتماع النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج،، والدكتورة سحر وهبي رئيس فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي مدير عام شئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد حسني وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وممثلي الهلال الأحمر، والثقافة، والإعلام، والمجتمع المدني، من أعضاء اللجنة، ومقرري اللجنة.

ونقل السكرتير العام تحيات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للحضور جميعا، مؤكدا على أهمية دور الأم في المجتمع، واهتمام القيادة السياسية بتنمية الأسرة المصرية، مشيرا إلى مراعاة اللجنة للضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار الأم المثالية، والتي ضمت معان سامية منها " العطاء، وإعلاء القيم الإنسانية، والحفاظ على تماسك الأسرة".

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أن عدد المتقدمات المستوفيات للشروط هذا العام بلغ 15 متقدمة، وقامت اللجنة بفحص وتقييم المتقدمات من خلال استمارة التقييم بعد شرح وافي لقصة نجاح كل أم، وتفاصيل ملف كل متقدمة بمعرفة مقرري اللجنة، وتم اختيار عدد 2 من المتقدمات، تمهيدا لإرسالهم للوزارة للمراجعة والفحص واختيار إحداهما كأم مثالية لمحافظة سوهاج.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة تواصل عملها بشكل سنوي لإختيار أفضل العناصر دون الإفصاح للاعضاء اللجنة بالأسماء ويكون التقييم بناء عن حالة الأسرة وقصه كفاح الأم والوضع المعيشي وتنظيمها لاسرتها وعدد الأبناء ومستواهم التعليمي ومدى تفوقهم ونجاحهم فى المجتمع وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج.

اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة الأم المثالية وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

إيقاف رئيس لجنة و3 مراقبين عن العمل سهلوا الغش فى لجان الإعدادية بجهينة

162 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي

محافظ سوهاج يوفد قيادات التعليم للاطمئنان على المعلمة المصابة فى حادث القطار

محافظ سوهاج يتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مركز طما

محافظ سوهاج يستكمل جولاته في قرى "حياة كريمة"

"عضة كلب" تتسبب في تحصين حيوانات قرية "أولاد علي" بسوهاج

وكيل تعليم سوهاج: طبقنا إجراءات مشددة بالتنسيق مع الإدارات للحفاظ على سرية أوراق الأسئلة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عاجل.. NPR: حساب نتنياهو "بات وشيكًا".. وتصاعد الغضب الإسرائيلى بسبب تداعيات حرب غزة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الاربعاء 24- 1- 2024

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

هروب أبناء القادة والدفع بالأطفال للموت فى غزة.. كاتب إسرائيلى يفضح نتنياهو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبد العزيز

حتى شيخ النقاد ضبط متلبسًا بالسرقة!

مؤمن المحمدي

ضياء أبواليزيد

محمد العسيري

مبادرة وزارة الصحة لأصدقاء «نديم أبوسريع»!

وائل لطفي

أخطاء الماضى وآلام الحاضر «2»

ماجد حبته

عيد الشعب والجيش والشرطة

حسين دعسة

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

د هند جاد

عزلة فنية ليست إجبارية.. ضد تسليع الفنانات

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! (2)

صور

جناح الشرطة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن بوست: الحكم الأولى لمحكمة العدل الدولية سيكون ضد إسرائيل

اشتباكات فى جنين واقتحامات فى نابلس ورام الله وتشديدات أمنية شرق القدس

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هى المعضلة الإسرئيلية؟