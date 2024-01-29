الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 202 عملية جراحية والكشف على أكثر من 700 حالة في قافلة طبية بسوهاج

العمليات
العمليات

أعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، انتهاء فعاليات القافلة الطبية المجانية والتي استمرت على مدار 3 أيام بعدد من مستشفيات المحافظة ونظمتها مديرية الصحة بسوهاج.


وأشار "أبوهاشم"، إلى أن القافلة قدمت خدمات جليلة للمواطنين تمثلت في إجراء عمليات الرمد وعمليات جراحات الأطفال وغيرها من الخدمات الصحية المتخصصة. 
 

وأوضح أنه تم إجراء 184 عملية مياه بيضاء بمستشفى الهلال للتأمين الصحي مستشفى رمد سوهاج  بواسطة فريق طبي على أعلى مستوى تحت إشراف الدكتورة إيمان رسلان رئيس لجنة صحة الأم والطفل بروتاري والدكتور مصطفى صلاح عميد معهد بحوث أمراض العيون وتحت قيادة الدكتور شريف كراوية عميد معهد بحوث الدم السابق والدكتور هيثم الشواف والدكتور هشام فؤاد اساتذة مساعدين بمعهد البحوث والدكتورة داليا سمير والدكتورة عبير سمير استشاري التخدير. 
 

وقدم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الشكر لفريق جراحات الأطفال والقادم من جامعة عين شمس وجامعة المنيا وضم كلا من الدكتور محمد فتحي رئيس قسم جراحة الأطفال بجامعة المنيا والدكتور علاء السيد  مدير مستشفيات جامعة المنيا والدكتور علاء كامل والدكتورة شيماء ياسين والدكتورة جيهان جمعة اساتذة جامعة المنيا والأستاذ الدكتور محمد الدبيكي جامعة عين شمس والدكتور مجدي بدير والدكتور هشام شوقي والدكتورة مي النجار اساتذة طب الاطفال بالقصر العيني علي مجهوداته وإجراء أكثر من 17 عملية جراحية للأطفال والكشف على أكثر من 355 طفل ومناظرة عدد من حالات العناية المركزة أطفال والحضانات، وجرى الكشف علي أكثر من  300 مريض بعيادة الجلدية.

الدكتور أحمد حسن ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج القافلة الطبية المجانية مستشفيات المحافظة مديرية الصحة بسوهاج

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