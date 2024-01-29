الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم قافلة طبية مجانية في "دروة" بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية دروة بمركز أشمون، والتي استمرت على مدار يومي السبت والأحد، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية.


و أوضحت الدكتورة رشا محمود خضر وكيلة وزارة الصحة بالمنوفية،أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1539 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 451 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل 140 حالة، كما تم تقديم خدمات الأشعة لإجمالي 32حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 13 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.
وتستهدف مديرية الصحة بالمنوفية القرى النائية في جميع المراكز، طبق خطة شهرية يتم وضعها حسب خريطة الاحتياجات، بالتعاون مع الجهات المحلية، كما تنفذ جامعة المنوفية العديد من القوافل الطبية بالتوازي مع مديرية الصحة.


ومن جهتها؛ أكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (10) عيادات متخصصة (2) عيادة باطنة، (2) عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، ورمد، وأسنان هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

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