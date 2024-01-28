أولى جلسات محاكمة 6 متهمين بقتل وتعذيب شخصين في شبين الكوم

قال عبداللطيف نعيم، محامي شابين قتلا بعد تعذيبهما بطريقة بشعة في شهر رمضان الماضي، على يد 6 متهمين بالمنوفية، إنه تم عقد الجلسة الأولى للمحاكمة في القضية التي شغلت الرأي العام بالمحافظة لما حملته من تفاصيل مؤلمة أثارت تعاطف الجميع.

وأوضح محامي المجني عليهما، أنه تم إحالة القضية مرة أخرى لاستئناف طنطا لتوزيعها على الدائرة الخامسة جنايات شبين الكوم لعدم اختصاص الدائرة السادسة لكونها دائرة استئناف بعد تعديل القانون المصري.

وأكد "عبداللطيف"، أن جريمة القتل اقترنت بجريمة خطف بالتحايل اشترك فيها المتهمين الستة، ونفذوا جريمتهم بتعذيب المجني عليهما في شهر كريم وهو شهر رمضان، بحجة أن المجني عليهما سرقا التوكتوك الخاص بأحدهما، ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك، بل لم يكتف المتهمون بذلك بل أجبروا أحدهما على شرب مادة كاوية "مية نار" وعذبوا المجني عليهما بالضرب والحرق وقاموا بتوثيق فعلتهم البشعة بالفيديو.



وفي وقت سابق، كانت قد نجحت جهود فريق البحث من مدرية أمن المنوفية، والذي نفذ توجيهات اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، وإشراف اللواء حسن النحراوي مدير المباحث الجنائية، في كشف لغز العثور على جثة حيث تبين أنها لشاب يدعى “م. م. ع” 25 عامًا عامل من ذوي المعلومات الجنائية، مقيم بقرية جنزور دائرة مركز بركة السبع.



وبمناقشة المتهمين قرر المتهم الأول بوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وأخر يدعى "م. ع. س" 20 عامًا، لسابقة قيامهما بسرقة توك توك خاص به، حيث استدرجهما وتعدوا عليهما باستخدام مطواه وعصا، وأحدثوا إصابتهما التي أدت إلى مقتل الأول وقام المتهمون بحمله وإلقائه في مكان العثور عليه بأرض زراعية بقرية بابل دائرة مركز تلا والمجاورة لقريتهم، وتخلوا عن المصاب الآخر، والذي توجه إلى مستشفى بركة السبع المركزي للخضوع إلى العلاج اللازم ولا يمكن استجوابه والذي توفي فيما بعد، فيما استعان المتهم الأول بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته، وبعد الضبط أرشدوا عن المطواه والعصا المستخدمة.