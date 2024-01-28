ضبط 1600 عبوة مبيدات مجهولة المصدر وإصدار 18 ترخيص مشروع زراعي بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال أسبوع، حيث أفاد وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 18 ترخيص تشغيل (مزارع دواجن وماشية، محلات أعلاف)، وإجراء 6 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن ومنحل ومصانع تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص، وفي مجال الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط 1600 عبوة مبيدات وأسمدة مجهولة المصدر بمركز قويسنا.

كما أشار إلى الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 4 كيلو و500 متر، تطهير تعاوني وتحسين بمراكز الشهداء، قويسنا، تلا، أشمون، والتي تخدم مساحة 240 فدانًا، فضلاًَ عن المتابعة المستمرة للتطهير بصفة دورية لتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كل المخلفات ونواتج التطهير أولًا بأول حفاظًا على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي.

وفيما يخص تكثيف الحملات المرورية على جميع المحاصيل البستانية لرصد الآفات والوقاية منها تم المرور على مساحة (6650) فدان من الخضر والفاكهة وعلاج (5371) فدان موالح للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات للإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين،وفي ضوء نشر التوعية بين جموع الفلاحين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة للنهوض بأعلى انتاجية للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للفلاح تم عقد 36 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في المجالات الزراعية.

وأكد محافظ المنوفية، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية باعتباره الركيزة الرئيسية لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن دعم الفلاح من خلال تقديم التسهيلات لإقامة العديد من المشروعات الزراعية وغيرها لتحقيق عائد للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.