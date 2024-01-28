الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. قطع التيار الكهربائي عن هذه المناطق بالمنوفية

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء

أعلنت شركة الكهرباء بالشهداء فصل التيار الكهربي عن مدينة الشهداء والقرى التابعة لها لعمل الصيانة اللازمة، وذلك عبر حساب البوابة الالكترونية لمركز ومدينة الشهداء لإعلام المواطنين بالمركز لأخذ الحيطة والحرص. 

وجاء نص البيان: تعلن شركة الكهرباء فرع مدينة الشهداء والقرى والجوع التابعة لها عن قطع التيار  غدًا الإثنين الموافق ٢٩/ ١/ ٢٠٢٤ من الساعة ٧ صباحًا حتى ١٠ صباحًا، وذلك لأعمال الصيانه. 

 
وعلى صعيد آخر، كان قد  كلف محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، باتخاذ اللازم تجاه طلب أهالي حوض حزران الصغير بترعة التمساح بقرية شنتنا الحجر بشأن تدعيم المنطقة بأعمدة كهرباء، مشيرًا إلى أنه لا مانع حرصًا على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطنة بناحية منيل عروس بأشمون تتضرر من تعدى أحد المواطنين بالبناء على قطعة أرض تمتلكها بالمخالفة للقانون، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.


كما كلف المحافظ مدير مشروع مركز معلومات شبكات المرافق باتخاذ اللازم تجاه طلب أحد العاملين من ذوى الهمم يلتمس إلغاء قرار نقله من المركز العام بشبين الكوم إلى أحد الفروع مراعاة لظروفه الصحية، وأحال المحافظ طلب مواطنة بناحية زنارة مركز تلا تلتمس الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لنجلها من ذوي الهمم إلى مدير منطقة التأمين الصحي لعمل الإجراءات  الطبية اللازمة مراعاة لظروفها الإجتماعية والمعيشية الخاصة.


وقد وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، وكذلك رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعي وتلبية مطالبهم.

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