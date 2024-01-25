مياه المنوفية: تنفيذ 917 نشاطًا توعويًا والرد على 2308 شكاوى بالبوابة الحكومية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه في إطار الخطة التوعوية بالشركة لعام 2023 تم تنفيذ 917 نشاطًا لـ 256442 مستفيدًا تمثلت في إجراء استطلاع رأي 2600 من المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، 750 نشاطًا ميدانيًا للمواطنين، وعقد 280 ندوة توعوية ولقاءً جماهيريًا لزيادة الوعي الثقافي نحو خدمتيِّ مياه الشرب والصرف الصحي وكيفية المحافظة عليها.

وأضاف نجيب، أنه تم تنفيذ 50 ورشة لتعليم السباكة الخفيفة للسيدات، وإطلاق 4 قوافل مائية خدمية بقرى المحافظة بالإضافة إلى 72 قافلة توعية ميدانية بالتعاون مع مديرية الصحة بالمنوفية وتدريب 500 من أئمة المساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف وكذلك التعاون مع مديرية التربية والتعليم في تنفيذ 251 نشاطًا لطلاب المدارس وأعضاء هيئة التدريس على نطاق المحافظة.

وأوضح نجيب، أنه في إطار الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام تم تكريم 104 موظفين بالشركة ضمن مبادرة تكريم النماذج المشرفة بإدارة الشركة والأفرع التابعة، تسهيل تقديم مصيف لجميع العاملين بنظام التقسيط على 6 أشهر بدون مقدم بدون فوائد بمحافظة مرسى مطروح، التعاقد مع أكثر من 52 ومؤسسة (مستشفيات، مراكز أشعه، معامل تحاليل، محلات تجاريه، صيدليات) والرد على 2308 شكاوى خاصه بالبوابة الحكومية ووزارة الإسكان والصحف بنسب خصم للعاملين وأسرهم وتغطية 3305 من المنشورات لأحداث وفعاليات الشركة.