على غرار معرض القاهرة.. "الشعب الجمهوري" يفتتح معرض الكتاب بنادى المحليات

نظم حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع أحد دور النشر معرضًا للكتاب بنادي المحليات تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج والمهندس محمد عويضة، أمين الحزب، وبإشراف أكرم فتحى العمدة، أمين التنظيم، وذلك بالتزامن مع معرض الكتاب الدولي المقام حاليا فى مدينة القاهرة، وذلك لإتاحة الكتب بأسعار مخفضة لأبناء محافظة سوهاج الذين لم تسعفهم الظروف للسفر لزيارة المعرض وشراء الكتب.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عويضة أمين الحزب، أنه بالتعاون مع دار نشر شهيرة، تم عرض ما يزيد عن 2000 كتاب حديث حتى الآن، وأن الخصومات المطروحة تصل الى 70% بالاضافة لوجود عرض عن مجموعة كتب مميزة ومتنوع.

المعرض يستمر لمدة شهر

وأضافت رانيا تمام، أمين لجنة التعليم والبحث العلمى بالحزب، ومنسقة المعرض أن المعرض سيستمر من لمدة شهر من 26 يناير حتى 26 فبراير، ويبدأ يوميًا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 11 مساء داخل نادى المحليات بجوار بوابة جامعة سوهاج القديمة.

وكان حزب الشعب الجمهوري أمانة محافظة سوهاج، نظم العام الماضي معرضًا كبيرًا للكتاب لتشجيع الشباب والأهلى على القراءة والإطلاع والثقافة.

على الجانب الاخر، أشاد حزب حماة الوطن بمركز أخميم بسوهاج، بدور المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة سوهاج برئاسة اللواء طارق الفقي المحافظ، في وضع الرؤى والخطط الاقتصادية للمحافظة والعمل على دعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل أية معوقات لخدمة المجتمع السوهاجي وخاصة القطاع الاقتصادي والصناعي بالمحافظة.



معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات

معرض الكتاب بنادى المحليات